#Essais

Les MIH de A à Z

Patrick Rouas, Elsa Garot

ActuaLitté
La prise en charge des hypominéralisations molaires-incisives (MIH) représente aujourd'hui un enjeu majeur en Odontologie pédiatrique et en pratique clinique quotidienne. Pathologie encore méconnue et souvent sous-estimée, la MIH est pourtant à l'origine de nombreux défis thérapeutiques, allant de la gestion de la douleur à la préservation à long terme des dents atteintes. Malgré le nombre croissant d'études portant sur le sujet, aucun ouvrage en langue française n'abordait de manière exhaustive cette thématique complexe et multidimensionnelle. Ce livre a été pensé pour offrir aux praticiens une compréhension globale des MIH, de leur étiologie supposée à leur prise en charge clinique, en passant par les stratégies de prévention et les protocoles de traitements adaptés à chaque stade de la pathologie. Conçu selon une approche pluridisciplinaire, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux chirurgiens-dentistes, omnipraticiens, odontologistes pédiatriques exclusifs ou spécialistes. Il a pour objectif de fournir des outils concrets, fondés sur les données scientifiques les plus récentes, pour accompagner les patients - souvent jeunes - et leurs familles dans une gestion sereine et efficace de la maladie. Grâce à une iconographie riche, une bibliographie actualisée et des supports numériques, ce guide devient un allié essentiel pour tous les professionnels souhaitant passer d'une approche symptomatique à une vision anticipative et individualisée de la prise en charge des MIH.

Chez Editions Espace id

|

Auteur

Editeur

Editions Espace id

Genre

Etudes et pratiques profession

Les MIH de A à Z

Paru le 04/12/2025

80,00 €

9782361341206
