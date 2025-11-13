Les MIH de A à Z

La prise en charge des hypominéralisations molaires-incisives (MIH) représente aujourd'hui un enjeu majeur en Odontologie pédiatrique et en pratique clinique quotidienne. Pathologie encore méconnue et souvent sous-estimée, la MIH est pourtant à l'origine de nombreux défis thérapeutiques, allant de la gestion de la douleur à la préservation à long terme des dents atteintes. Malgré le nombre croissant d'études portant sur le sujet, aucun ouvrage en langue française n'abordait de manière exhaustive cette thématique complexe et multidimensionnelle. Ce livre a été pensé pour offrir aux praticiens une compréhension globale des MIH, de leur étiologie supposée à leur prise en charge clinique, en passant par les stratégies de prévention et les protocoles de traitements adaptés à chaque stade de la pathologie. Conçu selon une approche pluridisciplinaire, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux chirurgiens-dentistes, omnipraticiens, odontologistes pédiatriques exclusifs ou spécialistes. Il a pour objectif de fournir des outils concrets, fondés sur les données scientifiques les plus récentes, pour accompagner les patients - souvent jeunes - et leurs familles dans une gestion sereine et efficace de la maladie. Grâce à une iconographie riche, une bibliographie actualisée et des supports numériques, ce guide devient un allié essentiel pour tous les professionnels souhaitant passer d'une approche symptomatique à une vision anticipative et individualisée de la prise en charge des MIH.