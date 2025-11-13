A l'heure de la guerre en Ukraine, la compréhension de la géopolitique de la Russie est plus que jamais nécessaire. Quels sont les objectifs et les armes du président russe ? Sur quel roman national fonde-t-il son action politique ? Comment redéfinit-il les territoires de sa puissance à l'étranger ? Prépare-t-il une nouvelle offensive ? Quelles sont les limites de son pouvoir ? Cet ouvrage répond à ces questions. Au-delà, il offre au lecteur des clés pour comprendre la Russie aujourd'hui. Puissance eurasiatique enclavée, ce pays-continent navigue entre Orient et Occident. Selon le pouvoir russe, cette situation géographique lui confère un rôle de pivot civilisationnel et politique au rayonnement planétaire. Pourtant, son président ne dispose plus des moyens militaires et économiques qui furent ceux de l'URSS. Dès lors, il use de stratagèmes variés qui visent à étendre son inuence à l'international. Nouer de nouvelles alliances avec les pays non occidentaux, restructurer son économie, diviser l'Occident... Son objectif invariable Imposer un nouvel ordre mondial au sein duquel la Russie occuperait une place prépondérante.