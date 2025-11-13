Inscription
#Essais

Géopolitique de la Russie

Lukas Aubin

ActuaLitté
A l'heure de la guerre en Ukraine, la compréhension de la géopolitique de la Russie est plus que jamais nécessaire. Quels sont les objectifs et les armes du président russe ? Sur quel roman national fonde-t-il son action politique ? Comment redéfinit-il les territoires de sa puissance à l'étranger ? Prépare-t-il une nouvelle offensive ? Quelles sont les limites de son pouvoir ? Cet ouvrage répond à ces questions. Au-delà, il offre au lecteur des clés pour comprendre la Russie aujourd'hui. Puissance eurasiatique enclavée, ce pays-continent navigue entre Orient et Occident. Selon le pouvoir russe, cette situation géographique lui confère un rôle de pivot civilisationnel et politique au rayonnement planétaire. Pourtant, son président ne dispose plus des moyens militaires et économiques qui furent ceux de l'URSS. Dès lors, il use de stratagèmes variés qui visent à étendre son inuence à l'international. Nouer de nouvelles alliances avec les pays non occidentaux, restructurer son économie, diviser l'Occident... Son objectif invariable Imposer un nouvel ordre mondial au sein duquel la Russie occuperait une place prépondérante.

Par Lukas Aubin
Chez La Découverte

|

Auteur

Lukas Aubin

Editeur

La Découverte

Genre

Géopolitique

Retrouver tous les articles sur Géopolitique de la Russie par Lukas Aubin

Commenter ce livre

 

Géopolitique de la Russie

Lukas Aubin

Paru le 13/11/2025

194 pages

La Découverte

18,00 €

ActuaLitté
9782348090202
