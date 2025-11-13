Inscription
#Imaginaire

Achab - Intégrale

Patrick Mallet

ActuaLitté
Moby Dick, ou la genèse d'une obsession Dans Moby Dick d'Herman Melville, le capitaine Achab parcourt les océans à la poursuite du cachalot blanc. Mais que sait-on de ce vieillard exalté et maudit avant son apparition sur le pont du Pequod ? Rien ou si peu... Il serait né à Nantucket, et Moby Dick lui aurait dévoré la jambe, faisant naître son obsession dévorante et sa soif de vengeance. Enfin réunie en intégrale, la série de Patrick Mallet imagine la vie du héros tragique créé par Herman Melville, de sa jeunesse jusqu'à la perte de sa jambe. Avant de devenir le capitaine impitoyable que l'on connaît, Achab a été un enfant de 13 ans, juste assez jeune pour s'embarquer sur les baleiniers américains qui, au début du XIXe siècle, partaient de l'île de Nantucket. Durant ces premières années à bord, il fera le difficile apprentissage de la vie en mer. Mais sa passion dévorante pour la chasse aux cétacés lui fera courir les océans... jusqu'au jour funeste où il croisera pour la première fois la route du monstrueux cachalot blanc auquel il liera à jamais son destin !

Par Patrick Mallet
Chez Glénat

|

Auteur

Patrick Mallet

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

Achab - Intégrale

Patrick Mallet

Paru le 03/12/2025

224 pages

Glénat

23,00 €

ActuaLitté
9782344072547
