Manchuria Opium Squad Tome 17

Après avoir terrassé les colosses jumeaux de la Hong Bang, la bande d'Isamu parvient à défier Lan'yu. Pour sauver ses amis et conserver sa liberté, l'âme de boss qui sommeillait en Isamu s'éveille et, avec l'énergie de la colère et du désespoir, il tire sur Lan'yu et la laisse pour morte. L'heure vient pour la fine équipe de se diriger vers Qiqihar, le coeur de la Mandchourie du Nord, pour se lancer dans la production à grande échelle. Mais là les y attendent l'élite de la Qing Bang et de l'armée du Guandong pour mettre un terme à l'épopée de l'opium X !