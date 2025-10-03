Inscription
Manchuria Opium Squad Tome 17

Tsukasa Monma, Shikako, Patrick Alfonsi

Après avoir terrassé les colosses jumeaux de la Hong Bang, la bande d'Isamu parvient à défier Lan'yu. Pour sauver ses amis et conserver sa liberté, l'âme de boss qui sommeillait en Isamu s'éveille et, avec l'énergie de la colère et du désespoir, il tire sur Lan'yu et la laisse pour morte. L'heure vient pour la fine équipe de se diriger vers Qiqihar, le coeur de la Mandchourie du Nord, pour se lancer dans la production à grande échelle. Mais là les y attendent l'élite de la Qing Bang et de l'armée du Guandong pour mettre un terme à l'épopée de l'opium X !

Par Tsukasa Monma, Shikako, Patrick Alfonsi
Chez Véga

Auteur

Tsukasa Monma, Shikako, Patrick Alfonsi

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Manchuria Opium Squad Tome 17

Tsukasa Monma, Shikako trad. Patrick Alfonsi

Paru le 03/10/2025

192 pages

Véga

8,35 €

9782379506383
