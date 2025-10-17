Ackerman, l'histoire d'un pionnier

Saumur, Vallée de la Loire, 1864. La famille Ackerman profite d'une belle journée ensoleillée pour déjeuner sur l'herbe d'une île située au milieu de la Loire, face au Château de Saumur. Soudain, des bruits viennent interrompre la partie de cerf-volant d'une jeune fille, Jeanne. Son père, Louis-Ferdinand Ackerman, vient de déboucher une bouteille de sa dernière cuvée de vin mousseux, élaborée dans les caves troglodytiques de la Maison Ackerman-Laurance à Saint-Hilaire. Ce moment de dégustation devient l'occasion pour Jean-Baptiste Ackerman, fondateur de l'entreprise familiale, de partager ses souvenirs et de révéler ses origines et son histoire à sa petite-fille. Entre rires et émotions, les réussites comme les échecs font partie de l'aventure de ce pionnier des fines bulles de Loire. Louis-Ferdinand, désormais à la tête de l'entreprise, se questionne : sera-t-il à la hauteur de cet héritage familial ? De Saumur à New York, en passant par Londres, découvrez les acteurs, les moments clés et les enjeux qui ont façonné l'histoire de la Maison Ackerman-Laurance. Une lecture incontournable pour les amateurs de vin et d'histoire, qui vous transportera au coeur d'une saga familiale riche en émotions et en saveurs. Entre bande dessinée et roman graphique, cet ouvrage retrace l'histoire d'une grand maison de vin installée à Saumur depuis 1811.