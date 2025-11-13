Inscription
#Polar

Chats noirs

Véronique Rivat

Un gendarme et son chat enquêtent sur la disparition d'une femme. Le soir du 21 novembre 2005, Kay Dancourt, Substitut du procureur de la République de Paris disparaît sur le trajet du palais de justice de Paris à son domicile à Palaiseau. Son mari, Axel Dancourt, gendarme au sein du PSIG de Palaiseau, rongé par l'inquiétude, donne l'alerte. La patrouille de gendarmerie retrouve la voiture de la magistrate sur la bande d'arrêt d'urgence de la nationale 118, portière ouverte, sans sa conductrice à son bord. La thèse de l'enlèvement est aussitôt envisagée et le Parquet de Paris est alerté. Dès le lever du jour, le procureur de la République déploie les grands moyens et fait diligenter des recherches pour retrouver sa collaboratrice. Axel participe à la battue. Après avoir remarqué sur son chemin, une des chaussures que portait sa femme le matin de sa disparition, il découvre la scène macabre en suivant Ninja, le chat de la famille qui s'est échappé de la maison dans la nuit pour retrouver la trace de sa maîtresse. Axel, baptisé " Le chat noir " du PSIG par ses collègues à cause des situations originales et rocambolesques qu'il attire en patrouille, va, avec le concours de Ninja, participer activement à l'enquête pour éclaircir le mystère qui entoure la disparition de Kay.

Chez Pocket

|

Auteur

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Paru le 13/11/2025

448 pages

Pocket

9,60 €

9782266356893
