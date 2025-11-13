Inscription
#Polar

La manipulation Kronos

Steve Berry, Grant Blackwood, Philippe Szczeciner

ActuaLitté
De la Belgique à la Louisiane, en passant par les Bahamas, une chasse à l'homme internationale pour découvrir la vérité sur l'assassinat du président JFK. Luke Daniels, l'ami et élève de Cotton Malone, est en Belgique. La raison de sa présence ? Un appel à l'aide aussi mystérieux que pressant d'une de ses amies, Jillian Greenfield Stein. Depuis que le grand-père de celle-ci, ancien militaire en poste à l'Otan, a évoqué sur son lit de mort une mystérieuse organisation, Kronos, la vie de celle-ci est en danger. Traqués par des tueurs surentraînés, Jillian et Luke vont mener une enquête qui va les placer au centre d'un incroyable complot. Dans un univers d'ombres où ils ne peuvent faire confiance à personne, ils vont bientôt lever le voile sur un des secrets les mieux gardés de l'histoire contemporaine.

Par Steve Berry, Grant Blackwood, Philippe Szczeciner
Chez Pocket

|

Auteur

Steve Berry, Grant Blackwood, Philippe Szczeciner

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Retrouver tous les articles sur La manipulation Kronos par Steve Berry, Grant Blackwood, Philippe Szczeciner

Commenter ce livre

 

La manipulation Kronos

Steve Berry, Grant Blackwood trad. Philippe Szczeciner

Paru le 13/11/2025

600 pages

Pocket

9,00 €

ActuaLitté
9782266353335
