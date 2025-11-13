La manipulation Kronos

De la Belgique à la Louisiane, en passant par les Bahamas, une chasse à l'homme internationale pour découvrir la vérité sur l'assassinat du président JFK. Luke Daniels, l'ami et élève de Cotton Malone, est en Belgique. La raison de sa présence ? Un appel à l'aide aussi mystérieux que pressant d'une de ses amies, Jillian Greenfield Stein. Depuis que le grand-père de celle-ci, ancien militaire en poste à l'Otan, a évoqué sur son lit de mort une mystérieuse organisation, Kronos, la vie de celle-ci est en danger. Traqués par des tueurs surentraînés, Jillian et Luke vont mener une enquête qui va les placer au centre d'un incroyable complot. Dans un univers d'ombres où ils ne peuvent faire confiance à personne, ils vont bientôt lever le voile sur un des secrets les mieux gardés de l'histoire contemporaine.