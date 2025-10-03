Inscription
#Imaginaire

Trempette dans l'Alcide

Alcide Dessine

ActuaLitté
Alcide est de retour ! Dans ce nouveau volet, il joue avec les codes de notre société comme un chat avec une pelote de laine. Ca roule dans tous les recoins, ça surprend, ça s'emmêle avec panache ! Ses sujets sont finement choisis, et ses personnages sont toujours traités avec un mélange de tendresse, ironie et mordant. Alcide se qualifie d'influenceur de courte portée (rayon de 12 mètres). Il ne vous emmènera donc pas à Dubaï (tant mieux, non ? ) mais dans son imaginaire totalement débridé. Il y cultive un univers aussi zinzin que généreux où ses dessins font mouche !

Par Alcide Dessine
Chez Les éditions Lapin

|

Auteur

Alcide Dessine

Editeur

Les éditions Lapin

Genre

Humour

Trempette dans l'Alcide

Alcide Dessine

Paru le 03/10/2025

176 pages

Les éditions Lapin

18,00 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377545520
9782377545520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

