Trempette dans l'Alcide

Alcide est de retour ! Dans ce nouveau volet, il joue avec les codes de notre société comme un chat avec une pelote de laine. Ca roule dans tous les recoins, ça surprend, ça s'emmêle avec panache ! Ses sujets sont finement choisis, et ses personnages sont toujours traités avec un mélange de tendresse, ironie et mordant. Alcide se qualifie d'influenceur de courte portée (rayon de 12 mètres). Il ne vous emmènera donc pas à Dubaï (tant mieux, non ? ) mais dans son imaginaire totalement débridé. Il y cultive un univers aussi zinzin que généreux où ses dessins font mouche !