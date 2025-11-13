Inscription
#Roman francophone

The Finish Line

Kate Stewart, Cotto sylvie Del

" Les secrets nous ont séparés par le passé, et ils pourraient nous séparer de nouveau... " En débarquant dans la nouvelle vie de Cecelia, Tobias s'est juré de reconquérir le coeur de la jeune femme. Le combat n'est pas gagné : en dépit de la furieuse attirance qu'elle éprouve pour lui, Cecelia ne lui fait plus confiance. S'il veut avoir une chance, Tobias doit réfréner son instinct de contrôle et cesser ses dissimulations. Mais en est-il capable ? La réponse à cette question est cruciale, car leur relation n'est pas le seul enjeu. Menacés par les fantômes du passé, Cecelia et lui sont en danger de mort... LE PHENOMENE TIKTOK ENFIN TRADUIT EN FRANCAIS Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sylvie Del Cotto

Chez Pocket

Romance sexy

Paru le 20/11/2025

656 pages

9,90 €

9782266337014
