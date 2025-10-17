Inscription
#Polar

Je suis un ange perdu

Jordi Lafebre, Lafebre Jordi

ActuaLitté
Lunettes noires, cigarette aux lèvres, fourrure sur mini-jupe, la psychiatre déjantée Eva Rojas est de retour ! Dix-huit mois après les épisodes relatés dans Je suis leur silence, elle surplombe depuis une grue deux jambes qui dépassent d'une chape de béton, ce qui n'augure rien de bon. L'inspectrice Merkel et son adjoint Garcia vont devoir l'interroger en tant que seul témoin oculaire. Mais rien ne se passe simplement, avec Eva : elle accepte de répondre, mais seulement en présence de son... psychiatre ! Et de raconter alors dans le détail à la police, mais également au docteur Llull, les sept jours qui ont précédé. Un de ses patients, João, 19 ans, star montante du foot, a disparu. Son club la tient pour responsable et exige qu'elle le retrouve dans les six jours. Pour le meilleur et pour le pire, Eva peut compter sur les "voix" qui l'accompagnent, celles de ses aïeules, décédées depuis longtemps et pourtant bien présentes ! Et plus présentes encore lorsqu'Eva rend visite à sa mère en hôpital psychiatrique, ou lorsqu'elle approche d'un peu trop près des néonazis... Jordi Lafebre a eu l'excellente idée de retrouver ses personnages de Je suis leur silence pour une nouvelle enquête ! Il manie le suspense et l'humour dans des dialogues toujours aussi irrésistibles, sans s'empêcher d'évoquer les névroses qui se transmettent de génération en génération... Un retour inespéré et plus que réussi !

Par Jordi Lafebre, Lafebre Jordi
Chez Dargaud

|

Auteur

Jordi Lafebre, Lafebre Jordi

Editeur

Dargaud

Genre

Policier-Espionnage

Je suis un ange perdu

Jordi Lafebre, Lafebre Jordi

Paru le 17/10/2025

112 pages

Dargaud

21,50 €

9782505130796
