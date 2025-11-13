Péril sur la démocratie

Le livre qui propose une autre vision de la politique. A travers le récit de son expérience de plus de 20 ans au coeur de l'Etat, comme ministre, député, haut fonctionnaire et élu local, Thomas Cazenave raconte la vie de femmes et d'hommes engagés confrontés à une organisation qui empêche, qui complique, qui dilue le pouvoir et les responsabilités. Son constat est clair : adossée à un modèle d'action publique à bout de souffle, notre démocratie vacille. Manque d'efficacité, absence de moyens : l'action publique s'enlise, les responsabilités s'éparpillent, les décisions se perdent dans un dédale institutionnel et administratif. Pendant ce temps, la défiance grandit, l'abstention grimpe, les populismes prospèrent. S'appuyant sur des exemples concrets, des situation vécues tirées du terrain, ce livre dresse un constat sans concession et démontre qu'une autre voie est possible en formulant des propositions radicales. Réarmement du politique, fin des responsabilités partagées, transformation du conseil des ministres, baisse du nombre de parlementaires, rapprochement des Régions et des départements, formation des hauts fonctionnaires : seule une réforme d'ampleur permettra de refonder la démocratie et d'écarter le danger de l'autoritarisme et du populisme qui plane sur notre pays. Ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent en finir avec le fatalisme, à ceux qui pense qu'il n'est pas trop tard pour reprendre la situation en main et qui ont conscience que seul un large soutien populaire permettra de poser les bases d'un indispensable projet de refondation.