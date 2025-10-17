Le Mètre des Caraïbes

Février 1794, en pleine mer des Caraïbes, Louis, canonnier du bateau pirate Le Fieffé Coquin, vise toujours juste ! Mais cette fois, la recette est maigre : vin, pommes, pruneaux et... un savant. Un savant français qui plus est : Joseph Dombey. Envoyé par le gouvernement révolutionnaire pour rencontrer le président américain Thomas Jefferson, il transporte une mystérieuse mallette qui intrigue les terribles pirates ? pas si terribles que ça, pour être honnête ; plutôt une communauté adepte de chorale... A l'ouverture : une étrange barre graduée, un contenant cubique et un drôle de cylindre, faits dans un métal sans valeur. Pour les pirates, c'est forcément une arme secrète. Devant "l'élite intellectuelle" des pirates de Cocagna, Dombey dévoile le fleuron de la technologie française, l'instrument révolutionnaire : le mètre décimal ! Sans oublier le cube de dix centimètres de côté pour mesurer le litre, ni, enfin, le cylindre en cuivre d'un kilogramme. Chacun pourra ainsi tout mesurer, peser, quantifier... Ce à quoi les pirates répondent "Ni Dieu, ni maître, ni mètre ! " . Dombey parviendra-t-il à échapper à ces réfractaires au "progrès" pour mener à bien sa mission ? Ce sens irrésistible de la formule est bien évidemment celui de Wilfrid Lupano, entre autres scénariste des Vieux Fourneaux. Ses dialogues truculents sont mis en images par le formidable Léonard Chemineau : le duo de La Bibliomule de Cordoue est donc à nouveau réuni, et son talent pour mêler fable humoristique et chronique historique ne s'est pas émoussé !