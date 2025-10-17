Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Le Mètre des Caraïbes

Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Février 1794, en pleine mer des Caraïbes, Louis, canonnier du bateau pirate Le Fieffé Coquin, vise toujours juste ! Mais cette fois, la recette est maigre : vin, pommes, pruneaux et... un savant. Un savant français qui plus est : Joseph Dombey. Envoyé par le gouvernement révolutionnaire pour rencontrer le président américain Thomas Jefferson, il transporte une mystérieuse mallette qui intrigue les terribles pirates ? pas si terribles que ça, pour être honnête ; plutôt une communauté adepte de chorale... A l'ouverture : une étrange barre graduée, un contenant cubique et un drôle de cylindre, faits dans un métal sans valeur. Pour les pirates, c'est forcément une arme secrète. Devant "l'élite intellectuelle" des pirates de Cocagna, Dombey dévoile le fleuron de la technologie française, l'instrument révolutionnaire : le mètre décimal ! Sans oublier le cube de dix centimètres de côté pour mesurer le litre, ni, enfin, le cylindre en cuivre d'un kilogramme. Chacun pourra ainsi tout mesurer, peser, quantifier... Ce à quoi les pirates répondent "Ni Dieu, ni maître, ni mètre ! " . Dombey parviendra-t-il à échapper à ces réfractaires au "progrès" pour mener à bien sa mission ? Ce sens irrésistible de la formule est bien évidemment celui de Wilfrid Lupano, entre autres scénariste des Vieux Fourneaux. Ses dialogues truculents sont mis en images par le formidable Léonard Chemineau : le duo de La Bibliomule de Cordoue est donc à nouveau réuni, et son talent pour mêler fable humoristique et chronique historique ne s'est pas émoussé !

Par Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau
Chez Dargaud

|

Auteur

Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau

Editeur

Dargaud

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Mètre des Caraïbes par Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau

Commenter ce livre

 

Le Mètre des Caraïbes

Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau

Paru le 17/10/2025

112 pages

Dargaud

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505128786
9782505128786
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.