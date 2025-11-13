Les cygnes sauvages

Après le remariage de leur père, la princesse Elisa et ses onze frères connaissent un sort terrible : Elisa part en exil, tandis que les garçons sont transformés en cygnes par leur affreuse belle-mère. Sur les conseils d'une bonne fée, la jeune fille devra tisser onze tuniques d'orties pour les sauver... en silence. Car au moindre mot, à la moindre plainte, tout sera perdu. Par le raffinement et la grâce de ses illustrations, Aliocha Gouverneur insuffle une majesté nouvelle à ce récit de persévérance et de loyauté.