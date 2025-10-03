Inscription
Monsieur Yoto et ses fantômes

ActuaLitté
La première chose que j'ai vu chez Caro, c'est sa nuque. J'avais seize ans. Je venais d'entrer en seconde. C'est étrange pour un garçon de s'émouvoir sur la nuque d'une jeune fille. Pourtant c'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, elle a envahi toutes mes pensées. J'ai su immédiatement qu'elle m'était destinée. Caro n'est pas très grande (un mètre soixante-dix a tout casser). Les cheveux châtains clairs, qu'elle porte court pour dégager sa nuque. Un jolie visage ovale d'ou se détache des yeux noir intenses, qui contrastent avec la blancheur de sa peau. Elle dévoile ses épaules par instant sous un t-shirt en jersey, rayé de rouge et de blanc.

Chez Les Enfants Rouges

Auteur

Editeur

Genre

Divers

Monsieur Yoto et ses fantômes

Paru le 03/10/2025

344 pages

31,00 €

9782354191429
