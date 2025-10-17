Inscription
#Manga

Blood & Steel Tome 10

Jozev, Unicorn Studios, Felix IP

Les élites du Wudang se précipitent dans le "Pavillon des Fleurs" pour sauver leur chef, Yao Lianzhou, intimidant les héros des différentes factions. Jiang Yunlan arrive avec des renforts du Wudang, accompagnés de Lian Feihong de l'école Kongtong et des moines Shaolin, pour se rendre à Xi'an. Quels bouleversements ces renforts apporteront-ils ? Alors que Yan Heng, Tong Jing et Koreiran Shimazu se retrouvent isolés et sans soutien, Jing Lie surgit de nulle part ! Les quatre compagnons se réunissent à nouveau.

Jozev, Unicorn Studios, Felix IP
Kotoji Editions

Auteur

Jozev, Unicorn Studios, Felix IP

Editeur

Kotoji Editions

Genre

Manhua

Blood & Steel Tome 10

Jozev, Unicorn Studios, Felix IP

Paru le 31/10/2025

200 pages

Kotoji Editions

8,50 €

9782487238046
