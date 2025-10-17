Blood & Steel Tome 10

Les élites du Wudang se précipitent dans le "Pavillon des Fleurs" pour sauver leur chef, Yao Lianzhou, intimidant les héros des différentes factions. Jiang Yunlan arrive avec des renforts du Wudang, accompagnés de Lian Feihong de l'école Kongtong et des moines Shaolin, pour se rendre à Xi'an. Quels bouleversements ces renforts apporteront-ils ? Alors que Yan Heng, Tong Jing et Koreiran Shimazu se retrouvent isolés et sans soutien, Jing Lie surgit de nulle part ! Les quatre compagnons se réunissent à nouveau.