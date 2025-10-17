Fais attention à toi

Entre avril 2021 et juin 2024, treize personnes de l'entourage d'une famille sont décédées et une histoire d'amour est née. Il était condamné dans une grande prison à ciel ouvert. Elle a essayé de l'accompagner et elle a fini par s'éloigner pour sauver ce qui restait d'elle. Or, à chaque fois qu'elle se décide à reprendre sa vie en main, un événement la ramenait à lui. Jamais la mort n'a autant fait partie de la vie, et elle a écrasé sur son passage une rose que personne n'a voulu entretenir. Garder tout secret lui devenait insupportable. La seule échappatoire restante était de tout raconter par écrit. Car là où il reste de la vie, il reste de l'espoir...