#Roman francophone

Fais attention à toi

Nouma Achak

Entre avril 2021 et juin 2024, treize personnes de l'entourage d'une famille sont décédées et une histoire d'amour est née. Il était condamné dans une grande prison à ciel ouvert. Elle a essayé de l'accompagner et elle a fini par s'éloigner pour sauver ce qui restait d'elle. Or, à chaque fois qu'elle se décide à reprendre sa vie en main, un événement la ramenait à lui. Jamais la mort n'a autant fait partie de la vie, et elle a écrasé sur son passage une rose que personne n'a voulu entretenir. Garder tout secret lui devenait insupportable. La seule échappatoire restante était de tout raconter par écrit. Car là où il reste de la vie, il reste de l'espoir...

Par Nouma Achak
Chez Hello Editions

Auteur

Nouma Achak

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Fais attention à toi

Nouma Achak

Paru le 17/10/2025

108 pages

Hello Editions

15,90 €

9782386275418
