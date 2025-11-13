Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Hic et nunc

Joëlle Wasiolka-Lawniczak

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
HIC ET NVNC s'adresse à ceux qui entreprennent d'apprendre ou de réapprendre le latin. IL contient tous les outils nécessaires pour le faire, ici et maintenant : - des textes authentiques traduits pour observer la langue ; - des cours de grammaire ; - plus de 200 exercices et versions ; - des rubriques civilisation ; - un lexique latin-français ; - un lexique grammatical. Conçu comme un programme d'entraînement, ce manuel propose une méthode d'apprentissage dynamique, favorisant l'autonomie de l'étudiant. Les corrigés de l'ensemble des questions, exercices et versions sont disponibles en téléchargement.

Par Joëlle Wasiolka-Lawniczak
Chez Armand Colin

|

Auteur

Joëlle Wasiolka-Lawniczak

Editeur

Armand Colin

Genre

Latin - Grammaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hic et nunc par Joëlle Wasiolka-Lawniczak

Commenter ce livre

 

Hic et nunc

Joëlle Wasiolka-Lawniczak

Paru le 13/11/2025

416 pages

Armand Colin

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200640415
9782200640415
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.