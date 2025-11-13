Hic et nunc

HIC ET NVNC s'adresse à ceux qui entreprennent d'apprendre ou de réapprendre le latin. IL contient tous les outils nécessaires pour le faire, ici et maintenant : - des textes authentiques traduits pour observer la langue ; - des cours de grammaire ; - plus de 200 exercices et versions ; - des rubriques civilisation ; - un lexique latin-français ; - un lexique grammatical. Conçu comme un programme d'entraînement, ce manuel propose une méthode d'apprentissage dynamique, favorisant l'autonomie de l'étudiant. Les corrigés de l'ensemble des questions, exercices et versions sont disponibles en téléchargement.