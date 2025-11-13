Se reconstruire après des violences sexuelles subies dans l'enfance

Il n'est jamais trop tard : ce dont le corps et le cerveau traumatisés ont besoin pour se reconstruire à l'âge adulte. En France, on estime que 5, 4 millions de personnes ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. La plupart du temps infligées par un proche, souvent tues pendant des années, ces violences laissent des traces profondes : douleurs physiques, blessures psychiques, souffrances invisibles mais bien réelles qui peuvent persister toute une vie. Aujourd'hui pourtant, les mécanismes de la mémoire traumatique sont mieux compris. Cela signifie qu'il est désormais possible d'accompagner plus efficacement les victimes dans leur chemin de reconstruction. Ce guide d'accompagnement a été conçu pour celles et ceux qui, devenu. e. s adultes, portent encore ces blessures. Il ne remplace pas une psychothérapie, mais il apporte des repères essentiels pour : - comprendre les symptômes ; - mettre du sens sur ce que le corps et le cerveau ont traversé ; - retrouver confiance en ses capacités de guérison. Car comprendre, c'est reprendre espoir. C'est sortir de l'isolement, alléger les sentiments de culpabilité, ouvrir des perspectives et savoir vers qui se tourner pour obtenir une aide fiable. L'ouvrage propose également des outils concrets, issus des thérapies du trauma, pour soutenir et renforcer le travail thérapeutique : grilles d'auto-évaluation (symptômes, événements vécus...), lettres symboliques (à l'agresseur, à soi-même), techniques d'auto-régulation (cohérence car­diaque, ancrage...), mémento pratique pour gérer les crises et les reviviscences traumatiques. Un guide pour transformer la souffrance en compréhension, et la compréhension en force de reconstruction.