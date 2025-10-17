Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Frère

Alain Llense

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est un mot simple, répété comme un refrain. Un mot doux et obsédant : Frère. Quand le narrateur rouvre son cahier, porté par l'odeur d'après l'orage et les souvenirs d'un ciré jaune, il convoque une enfance partagée dans un monde révolu : celui d'Arfeuil, minuscule hameau au coeur d'un été éternel, entre mer calme, maison-refuge et bal du village. C'est là qu'il a grandi, entre un père roc de silence, une mère tsarine blessée venue d'URSS, un grand-père exilé porteur d'un conte d'évasion, et surtout lui : le frère, solaire et fragile, objet d'un amour intense, d'une jalousie trouble et d'un manque inavoué. A travers les fragments lumineux d'un passé réinventé, Frère explore l'ambiguïté des liens fraternels, la construction de soi face à l'autre, et la puissance des origines. Le récit mêle le souvenir à la confession, la chronique familiale à la légende intime, dans une langue empreinte de poésie et de justesse où l'enfance devient mythe. Alain Llense est proviseur adjoint en lycée et auteur de cinq romans. Il explore les liens familiaux, la mémoire et l'identité avec une écriture sensible et introspective. Frère a fait partie de la sélection du Prix Méditerranée des Lycéens.

Par Alain Llense
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Alain Llense

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frère par Alain Llense

Commenter ce livre

 

Frère

Alain Llense

Paru le 17/10/2025

198 pages

Les éditions d'Avallon

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385332747
9782385332747
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.