La Marche

Andreas Mayer, François Gire

Nous, êtres humains, marchons. Mais que faisons-nous exactement quand nous marchons ? La science a mis longtemps à étudier sérieusement cette activité quotidienne pourtant essentielle à l'humain. C'est seulement à partir du XIXe siècle, que le mécanisme de la marche a intrigué scientifiques et médecins. Dans ce livre captivant, Andreas Mayer raconte l'histoire inédite des recherches sur la démarche menées dans diverses disciplines : la physiologie, la neurologie, l'orthopédie, l'anthropologie ou la psychiatrie. Partant de l'intérêt neuf porté au voyage à pied par les Lumières, il décrit l'essor des savants efforts entrepris pour mesurer et codifier la démarche et analyse leurs ramifications sociales, politiques et esthétiques. Il articule science, arts et histoire et fait dialoguer les travaux des plus importants représentants de la physiologie du mouvement de l'homme - Wilhelm et Eduard Weber ou Etienne-] ules Marey- avec les théories et observations anthropologiques des écrivains - Rousseau ou Balzac. En retraçant l'histoire protéiforme de ce champ inexploré, l'historien des sciences Andreas Mayer conduit son lecteur d'étonnement en découverte : la compréhension de la locomotion humaine, aussi tardive que passionnée, a eu une influence sans précédent sur tous les domaines culturels et sociaux.

Chez Belles Lettres

Histoire et philosophie des sc

Paru le 03/10/2025

240 pages

26,90 €

9782251457840
