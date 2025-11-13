Inscription
#Roman francophone

S'en aller

François Sureau

ActuaLitté
"Je connais peu d'images aussi frappantes que celle par laquelle Nabokov décrit le départ d'un train : ce sont les wagons qui reculent le long du quai. Quant à la destination, elle n'est jamais celle qu'on a entrevue, en esprit, au moment de s'en aller". François Sureau n'a jamais cessé de rechercher la compagnie de ceux qui, comme lui, ont été habités par le désir de s'en aller. A travers les voyages de Victor Hugo, Philby père et fils ou Patrick Leigh Fermor, l'auteur revoit certains moments de sa vie. De la Hongrie après la chute du Mur à l'Inde et l'Himalaya, en passant par la guerre en Yougoslavie, il poursuit avec éclat sa méditation sur la beauté de l'aventure.

Par François Sureau
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

François Sureau

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

S'en aller

François Sureau

Paru le 13/11/2025

352 pages

Editions Gallimard

9,50 €

9782073118257
