#Roman francophone

Un temps de saison

Marie NDiaye

ActuaLitté
Résumé : Hermann s'apprête à rentrer à Paris après des vacances en province, quand sa femme et son fils disparaissent. Il découvre alors l'autre visage de la charmante petite ville touristique où il vient de passer deux mois : à partir du 1er septembre, il y pleut sans cesse et les habitants se montrent tout à coup moins souriants, moins accueillants... Peu à peu, l'atmosphère brumeuse et fantomatique de l'endroit anesthésie les désirs d'Hermann... Pour les apprenants de niveau B2, un roman aux allures de rêve éveillé par l'une des auteures francophones les plus importantes de sa génération. Feuilleter un extrait du livre : (Lien -> http : //www. mondesenvf. com/) : - les audios du livre ; - des fiches pédagogiques pour accompagner la lecture et animer un atelier d'écriture : - la fiche de synthèse "Le surnaturel et la littérature fantastique" ; - la fiche de vocabulaire "Créer une atmosphère inquiétante dans un récit fantastique" ; - la fiche pédagogique correspondante. - des informations sur l'auteure et son travail d'écriture. LA COLLECTION MONDES EN VF, ce sont des romans destinés aux adolescents et aux adultes, pour le plaisir de lire en françaisdès le niveau A1. Les points forts de la collection : - Des récits inédits de tous les genres (polars, nouvelles, théâtre...) conçus spécialement pour la collection ; - Dès le niveau A1 : des romans illustrés pour une lecture facile et accessible à tous ; - Une ouverture à l'interculturel francophone (Belgique, Cameroun, Congo, France, Grèce, Québec, Suisse, Tunisie...).

Par Marie NDiaye
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Marie NDiaye

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Un temps de saison

Marie NDiaye

Paru le 13/11/2025

144 pages

Editions Gallimard

9,50 €

