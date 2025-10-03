Licornes scintillantes mille et une paillettes

Un beau coffret qui enchantera tous les enfants amateurs de licornes, avec 5 tableaux à pailleter mais aussi un joli carrousel à assembler sans colle ni ciseaux pour ranger tout son matériel. Contenu : - 5 tableaux avec des zones autocollantes à pailleter - 7 tubes de paillettes biodégradables (violet, rose foncé, rose clair, doré, argenté, bleu et vert) - 1 stylet multifonction - 2 cartes prédécoupées pour fabriquer ton carrousel et une attache parisienne pour le faire tourner