Le guide géant des Dragons

Entrez dans le monde des Dragons grâce à ce guide géant ! - Des pages qui se déplient pour voir 5 dragons en format GEANT - Des visuels en 3D des dragons de la saga et des dessins originaux - Plein d'informations sur les dragons : ils n'auront plus de secret pour vousDès 6 ans. Les dragons qui vous attendent dans les pages de ce livre : Le Furie Nocturne, le Dragon Vipère, le Gronk, le Cauchemar Monstrueux et le Hideux Braguettaure