#Beaux livres

Le guide géant des Dragons

Studios Universal, DreamWorks, Lucie Pouget

Entrez dans le monde des Dragons grâce à ce guide géant ! - Des pages qui se déplient pour voir 5 dragons en format GEANT - Des visuels en 3D des dragons de la saga et des dessins originaux - Plein d'informations sur les dragons : ils n'auront plus de secret pour vousDès 6 ans. Les dragons qui vous attendent dans les pages de ce livre : Le Furie Nocturne, le Dragon Vipère, le Gronk, le Cauchemar Monstrueux et le Hideux Braguettaure

Par Studios Universal, DreamWorks, Lucie Pouget
Chez Hachette

|

Auteur

Studios Universal, DreamWorks, Lucie Pouget

Editeur

Hachette

Genre

Dessins animés

Le guide géant des Dragons

Studios Universal, DreamWorks

Paru le 13/11/2025

24 pages

Hachette

14,90 €

9782017351184
