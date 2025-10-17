Le cas Cicéron

C'est l'histoire d'un héros d'hier et d'aujourd'hui. Un homme qui voulait tout, la gloire et l'idéal, l'honnêteté et les honneurs, la famille et la carrière, le pouvoir et la liberté. Un homme qui croyait en la République et, surtout, en la force de la parole : cet homme c'est Cicéron (106-43 av. J. -C.), le plus grand orateur latin, le justicier romain dont les mots étaient les armes. Quel destin fut le sien ? La réponse dans cet opus en deux tomes qui raconte sur un rythme haletant la vie passionnante de Cicéron, judicieusement transposée par Violaine Mas et Thibaut Mazoyer dans l'Amérique des années 1950, triomphante et gangrénée. Dans cette atmosphère de clair obscur qui accroît les ombres et aiguise la lumière, l'universalité des faits et des personnages se regarde d'un oeil neuf. Mais où est l'ombre et où est la lumière ? Violaine Robert-Mas, normalienne et agrégée de lettres classiques, a élaboré le synopsis ainsi que le dossier pédagogique. Thibaut Mazoyer, qui enseigne le français et le cinéma-audiovisuel en lycée général, a conçu le dessin ainsi que l'univers graphique.