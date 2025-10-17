Inscription
Le Dinosaulyre

Guillaume Métayer, Djohr

ActuaLitté
Apprends à reconnaître les étymologies et progresse en lecture en t'amusant avec ce livre richement illustré et informé qui combine poèmes, jeux ainsi qu'une multitude de dinosaures ! Bref, Jérôme, d'ailleurs un garçon sans histoire, Ne rêvait que dinos du matin jusqu'au soir. Et si certains gamins fraient avec des vauriens, Sa compagnie, à lui, n'était que de sauriens. Or, quand, au téléphone, un Monsieur demandait Pouvez-vous m'épeler votre nom s'il vous plaît, Pour l'aider, le petit garçon très appliqué Lui répondait avec des noms alambiqués : J comme Jaxartosaure E comme Eoraptor R comme Rhyncosaure O comme Oohkotokia M comme Magnapaulia E comme Edmontonia ! Il en possédait, en cas de besoin, Tout un magasin. Quand préhistorique rime avec poétique, le goût des mots nouveaux et de l'écriture se met en place comme par magie : poète et chercheur, Guillaume Métayer nous invite à un stimulant voyage dans la préhistoire de la langue française, ses rythmes, ses rimes, son imagination, sur le dos de ces créatures gigantesques d'un autre âge, qui s'épanouissent à merveille dans l'univers fantaisiste et coloré dessiné par Djohr.

Par Guillaume Métayer, Djohr
Chez La vie des classiques

|

Auteur

Guillaume Métayer, Djohr

Editeur

La vie des classiques

Genre

Critique

Le Dinosaulyre

Guillaume Métayer, Djohr

Paru le 17/10/2025

80 pages

La vie des classiques

11,00 €

9782377751396
