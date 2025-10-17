Inscription
Xie Lei Face to Face

Neil MacGregor, Chris Atkinson

ActuaLitté
"Face to Face" (version anglaise de la collection Face à face) est une nouvelle collection de livres d'entretien avec des artistes. Parce que les plasticiens ont souvent beaucoup à dire, parce l'art contemporain nécessite parfois la médiation des mots, parce qu'il est bon de cultiver l'art de la conversation à l'heure des SMS et des émoticônes, Face à face donne le temps et l'espace à une longue conversation entre un artiste et un intellectuel, qu'il soit historien de l'art, commissaire d'exposition, universitaire, auteur, théoricien, etc. Au fil de plusieurs moments de conversation, une relation suivie s'établit entre l'artiste et l'intervieweur, à laquelle le lecteur est invité. Le ton, entre style littéraire et parlé, restitue la complicité de ces moments autour d'une oeuvre en train de se faire. Influence, formation, actualité, intimité de l'atelier, tous les sujets qui font la vie d'un artiste sont abordés, rendant ces ouvrages aussi indispensables pour l'étudiant que pour le chercheur ou l'amateur.

Neil MacGregor, Chris Atkinson
Editions Sémiose

|

Auteur

Neil MacGregor, Chris Atkinson

Editeur

Editions Sémiose

Genre

Arts et spectacles dès 6 ans

Xie Lei Face to Face

Neil MacGregor trad. Chris Atkinson

Paru le 17/10/2025

120 pages

Editions Sémiose

12,00 €

ActuaLitté
9782377390823
© Notice établie par ORB
