Alfonso Caycedo - Le parcours hors du commun du créateur de la sophrologie - 4e édition

Cet ouvrage se veut une biographie détaillée et authentique du Professeur Alfonso Caycedo, retraçant son itinéraire personnel et professionnel qui a mené à la création et au développement de la sophrologie. L'auteur, en tant que témoin privilégié et dépositaire de documents uniques, vise à combler une lacune, car l'histoire des origines de la sophrologie est souvent exposée de manière brève et incomplète. Le livre met en lumière comment chaque événement marquant de la vie personnelle de Caycedo est lié à une avancée significative dans le développement de la sophrologie. Il s'appuie sur des échanges réguliers avec Alfonso Caycedo, des entretiens avec ses proches (notamment sa mère, Colette Desprez, qui a joué un rôle essentiel), et une révision critique de tous les écrits relatant l'histoire de la sophrologie.