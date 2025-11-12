Inscription
#Essais

Alfonso Caycedo - Le parcours hors du commun du créateur de la sophrologie - 4e édition

Natalia Caycedo

ActuaLitté
Cet ouvrage se veut une biographie détaillée et authentique du Professeur Alfonso Caycedo, retraçant son itinéraire personnel et professionnel qui a mené à la création et au développement de la sophrologie. L'auteur, en tant que témoin privilégié et dépositaire de documents uniques, vise à combler une lacune, car l'histoire des origines de la sophrologie est souvent exposée de manière brève et incomplète. Le livre met en lumière comment chaque événement marquant de la vie personnelle de Caycedo est lié à une avancée significative dans le développement de la sophrologie. Il s'appuie sur des échanges réguliers avec Alfonso Caycedo, des entretiens avec ses proches (notamment sa mère, Colette Desprez, qui a joué un rôle essentiel), et une révision critique de tous les écrits relatant l'histoire de la sophrologie.

Par Natalia Caycedo
Chez Editeurs divers Espagne

|

Auteur

Natalia Caycedo

Editeur

Editeurs divers Espagne

Genre

Garder la forme

Retrouver tous les articles sur Alfonso Caycedo - Le parcours hors du commun du créateur de la sophrologie - 4e édition par Natalia Caycedo

Commenter ce livre

 

Alfonso Caycedo - Le parcours hors du commun du créateur de la sophrologie - 4e édition

Natalia Caycedo

Paru le 12/01/2026

432 pages

Editeurs divers Espagne

39,00 €

ActuaLitté
9788409736294
© Notice établie par ORB
