Kaïssa

Louis Bénisti, Ouyahia nadira Nait

Dans un village de la Kabylie millénaire, sans cesse tourmentée par la mystérieuse disparition de son père, une jeune fille de douze ans se trouve confrontée au retour inopiné de celui qu'on n'appelle plus que le prodigue. Ce père dont elle n'a aucun souvenir se manifeste souvent dans un rêve qui se répète sans qu'elle ne puisse jamais le voir ni l'entendre. Et voilà qu'il débarquerait en plein jour, sans crier gare. Pourquoi est-il parti ? Et pourquoi revient-il, maintenant ? S'inspirant de la nouvelle d'André Gide "Le Retour de l'enfant prodigue" , elle-même inspirée d'une parabole de la Bible, Nadira Nait Ouyahia bâtit un subtil parallèle entre les deux histoires. Dans une démarche autobiographique, elle aborde les thèmes de l'absence, de la descendance, des clans, de l'exil, et de la place des femmes dans cette société patriarcale. La quête du père, évoquée avec pudeur, demeure le coeur de ce récit.

Chez Orients Editions

Auteur

Editeur

Orients Editions

Genre

Littérature française

Kaïssa

Paru le 03/10/2025

224 pages

Orients Editions

20,00 €

9791093315461
© Notice établie par ORB
