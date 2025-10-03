Dans un village de la Kabylie millénaire, sans cesse tourmentée par la mystérieuse disparition de son père, une jeune fille de douze ans se trouve confrontée au retour inopiné de celui qu'on n'appelle plus que le prodigue. Ce père dont elle n'a aucun souvenir se manifeste souvent dans un rêve qui se répète sans qu'elle ne puisse jamais le voir ni l'entendre. Et voilà qu'il débarquerait en plein jour, sans crier gare. Pourquoi est-il parti ? Et pourquoi revient-il, maintenant ? S'inspirant de la nouvelle d'André Gide "Le Retour de l'enfant prodigue" , elle-même inspirée d'une parabole de la Bible, Nadira Nait Ouyahia bâtit un subtil parallèle entre les deux histoires. Dans une démarche autobiographique, elle aborde les thèmes de l'absence, de la descendance, des clans, de l'exil, et de la place des femmes dans cette société patriarcale. La quête du père, évoquée avec pudeur, demeure le coeur de ce récit.