Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Frnck L'ntgrl 2

Brice Cossu, Olivier Bocquet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la suite d'une éruption, toute la tribu s'est réfugiée sur un tronc d'arbre, embarcation de fortune, pour fuir la colère du volcan. Comme Franck est le dernier à avoir vu Léonard et Gargouille vivants, tout le monde l'accuse de les avoir laissés mourir... Et il peut difficilement expliquer qu'ils ont été expédiés au XXIe siècle via le lac par lequel lui-même est arrivé à la préhistoire ! La discussion est interrompue par l'attaque d'un monstre marin qui les flanque tous à l'eau. Franck manque de se noyer mais est sauvé par un personnage curieusement familier qui lui explique que, pour un massage cardiaque, il faut faire de petites poussées sur le rythme de Stayin' Alive des Bee Gees... Franck ne serait donc pas le seul voyageur temporel ! FRNCK, c'est de la grande aventure humoristique bourrée de coups de théâtre avec une vraie réflexion sur ce que sont la modernité et l'humanité.

Par Brice Cossu, Olivier Bocquet
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Brice Cossu, Olivier Bocquet

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frnck L'ntgrl 2 par Brice Cossu, Olivier Bocquet

Commenter ce livre

 

Frnck L'ntgrl 2

Brice Cossu, Olivier Bocquet

Paru le 03/10/2025

312 pages

Editions Dupuis

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034763085
9791034763085
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.