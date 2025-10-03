Frnck L'ntgrl 2

A la suite d'une éruption, toute la tribu s'est réfugiée sur un tronc d'arbre, embarcation de fortune, pour fuir la colère du volcan. Comme Franck est le dernier à avoir vu Léonard et Gargouille vivants, tout le monde l'accuse de les avoir laissés mourir... Et il peut difficilement expliquer qu'ils ont été expédiés au XXIe siècle via le lac par lequel lui-même est arrivé à la préhistoire ! La discussion est interrompue par l'attaque d'un monstre marin qui les flanque tous à l'eau. Franck manque de se noyer mais est sauvé par un personnage curieusement familier qui lui explique que, pour un massage cardiaque, il faut faire de petites poussées sur le rythme de Stayin' Alive des Bee Gees... Franck ne serait donc pas le seul voyageur temporel ! FRNCK, c'est de la grande aventure humoristique bourrée de coups de théâtre avec une vraie réflexion sur ce que sont la modernité et l'humanité.