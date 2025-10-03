Inscription
#Beaux livres

Louis Vuitton

Megan Hess

ActuaLitté
Le nom de Louis Vuitton est aujourd'hui synonyme de luxe, mais l'homme à l'origine de la marque a connu des débuts très modestes, et son histoire est celle d'un homme persévérant et visionnaire. Après avoir quitté son village à 13 ans et mis deux ans à gagner Paris à pied, il apprend le métier de malletier et d'emballeur ; il deviendra le malletier personnel de l'impératrice Eugénie. En 1854, il crée sa maison et invente la malle à dessus plat, qui devient l'accessoire indispensable des voyageurs. La reconnaissance de son savoir faire grandit et permet à ses descendants de reprendre une affaire florissante en faisant connaître les bagages Louis Vuitton au monde entier, développant leur signature emblématique, le monogramme LV. Le succès époustouflant de Louis Vuitton tient également au développement des sacs à main, prisés par les plus grandes stars internationales et les têtes couronnés, et d'une ligne de prêt à porter, dont Marc Jacobs reprendra la direction dans les années 2000. Megan Hess nous plonge ici au coeur du passionnant parcours d'un homme qui a su préserver une fabrication française, entre renommée internationale et artisanat d'art.

Par Megan Hess
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Megan Hess

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Grands couturiers

Louis Vuitton

Megan Hess

Paru le 03/10/2025

192 pages

Editions de l'Imprévu

22,00 €

