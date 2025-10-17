Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mexico

Collectif, Louis Vuitton Editions

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la fois prescripteur et indicateur de tendances, le City Guide Louis Vuitton propose au lecteur ce subtil cocktail d'avant-garde, de classicisme, de références qui a fait son succès. Commentateur attentif et informé des mutations qui agitent le coeur des villes, fort d'un regard décalé sur la mode, le design, le bien-être, l'art contemporain, la gourmandise ou la culture, il exprime le caractère de chaque ville. Servi par une équipe de journalistes et d'écrivains venus de tous les horizons et de différents pays, le City Guide Louis Vuitton témoigne du foisonnement des villes et des comportements de ses habitants.

Par Collectif, Louis Vuitton Editions
Chez Louis Vuitton

|

Auteur

Collectif, Louis Vuitton Editions

Editeur

Louis Vuitton

Genre

Amérique centrale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mexico par Collectif, Louis Vuitton Editions

Commenter ce livre

 

Mexico

Collectif, Louis Vuitton Editions

Paru le 17/10/2025

320 pages

Louis Vuitton

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782369834977
9782369834977
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.