L'hiver est une saison singulière, où tout semble se ralentir. Le temps s'est arrêté, les animaux hibernent, les Hommes se rassemblent et tous attendent l'arrivée du printemps. Des paysages enneigés d'Europe, où la saison sent bon Noël, les sablés à la cannelle et le vin chaud, aux festivités du Nouvel An lunaire en Asie de l'Est, et jusqu'aux pointes glacées des montagnes péruviennes où le Nouvel An Inca se déroule le 24 juin, plongez au coeur de l'hiver grâce à des images féériques et saisissantes. Au fil de photographies des cinq continents, accompagnées de descriptions des particularités géographiques, météorologiques, mais aussi culturelles de l'hiver à travers le monde, cet ouvrage est une véritable ode à la saison hivernale. Il revient en détail sur les festivités célébrées autour du globe à cette saison, et sur ce symbole universel de renouveau, d'attente et de tranquillité que représente l'hiver, malgré les différences de climat. Car si le froid semble être une constante, il varie grandement d'un continent à l'autre, et même d'une région à l'autre, créant des panoramas contrastés aux ambiances rafraîchissantes que ce livre met à portée de votre main.