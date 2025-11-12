Inscription
#Polar

Reliques divines

Elie Hanson

ActuaLitté
Reliques Divines est un thriller intense et effrayant, où les ombres de la Seconde Guerre mondiale ressurgissent de manière insidieuse. Lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris est ravagée par un incendie, la disparition d'une précieuse relique alarme l'Ordre des Gardiens, dont la mission est de préserver les reliques de Jésus. Le professeur d'archéologie David Holloway, déjà hanté par le meurtre brutal de son père, est soudainement entrainé dans la périlleuse mission de récupérer le vestige divin, mais il doit affronter la Confrérie des Ténèbres dont le plan diabolique est de ressusciter le mal incarné. Assisté d'Erika, une bibliothécaire aussi brillante que mystérieuse, ils se lancent dans une course contre la montre à travers l'Europe pour récupérer les reliques sacrées. De Paris à Rome, en passant par des lieux chargés d'Histoire et de mystère, chaque étape de leur quête est marquée par des énigmes complexes et des dangers mortels.

Par Elie Hanson
Chez Editions Béliveau

|

Auteur

Elie Hanson

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Thrillers

Retrouver tous les articles sur Reliques divines par Elie Hanson

Commenter ce livre

 

Reliques divines

Elie Hanson

Paru le 12/11/2025

278 pages

Editions Béliveau

19,90 €

ActuaLitté
9782897934385
© Notice établie par ORB
