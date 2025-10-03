Inscription
#Comics

Le Déviant Tome 2

Joshua Hixson, James Tynion

Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire.

Par Joshua Hixson, James Tynion
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Joshua Hixson, James Tynion

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

Le Déviant Tome 2

Joshua Hixson, James Tynion

Paru le 03/10/2025

144 pages

Urban Comics Editions

21,50 €

9791026822707
