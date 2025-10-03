Le Déviant Tome 2

Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire.