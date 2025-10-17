- Pierre Péron (1905-1988) ne fut pas seulement un grand peintre de la Bretagne, mais aussi affichiste, illustrateur de romans, d'albums, designer de bijoux et de carrés Hermès toujours réédités... Ce touche-à-tout de génie, conservateur du musée de la marine de Brest, est nommé Peintre officiel de la Marine en 1960. Un choix d'oeuvres emblématiques ou inédites résument ici son talent prolifique et inclassable. - Françoise Péron est spécialiste de l'oeuvre de Pierre Péron et autrice de nombreux ouvrages sur des sujets maritimes. Belle-fille de l'artiste, elle en livre ici l'essentiel par un texte biographique et une sélection d'oeuvres puisées aux meilleures sources.