Pierre Péron

Françoise Péron

ActuaLitté
- Pierre Péron (1905-1988) ne fut pas seulement un grand peintre de la Bretagne, mais aussi affichiste, illustrateur de romans, d'albums, designer de bijoux et de carrés Hermès toujours réédités... Ce touche-à-tout de génie, conservateur du musée de la marine de Brest, est nommé Peintre officiel de la Marine en 1960. Un choix d'oeuvres emblématiques ou inédites résument ici son talent prolifique et inclassable. - Françoise Péron est spécialiste de l'oeuvre de Pierre Péron et autrice de nombreux ouvrages sur des sujets maritimes. Belle-fille de l'artiste, elle en livre ici l'essentiel par un texte biographique et une sélection d'oeuvres puisées aux meilleures sources.

Par Françoise Péron
Chez Locus Solus

Auteur

Françoise Péron

Editeur

Locus Solus

Genre

Pierre Péron

Françoise Péron

Paru le 17/10/2025

48 pages

Locus Solus

12,90 €

9782368335765
