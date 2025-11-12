Devenir souveraine, voilà le but que toute âme conscientise sur son chemin d'éveil spirituel. Vous tenez entre vos mains les enseignements divins canalisés avec la Source divine afin de vous guider vers cette souveraineté en toute autonomie. Véritable outil divin, ce livre se lit au fil des pages ou en réponse à une demande adressée à vos Guides, en l'ouvrant au hasard. Quelle que soit la méthode, vous aurez toujours une réponse adéquate à votre questionnement ou un accompagnement dans l'ouverture de votre conscience et de votre coeur. L'Homme et les Lois Divines est un concentré d'enseignements divins vous permettant de vous rappeler votre nature divine et votre connexion avec la Source. Surtout, ils offrent la possibilité d'ascensionner en toute autonomie, à votre rythme, vers d'autres paliers de conscience, sources d'élévation spirituelle et de reconnexion à votre essence divine originelle. Une oeuvre qui se savoure lentement, qui élève l'âme et réconforte le coeur !