Les treize cristaux-maîtres d'Orion et les sceaux d'unité quantique

Rosanna Narducci

Vous, humains de la Terre, qui aspirez aujourd'hui à l'ascension, êtes sur le point de renouer avec votre Etre solaire. Ce chemin vous invite maintenant à guérir les mémoires anciennes héritées du temps des guerres galactiques, vous préparant ainsi à vivre vos ultimes initiations ici sur Terre - lieu de guérison finale de ces conflits ancestraux. Depuis plus d'une décennie, de fines particules de lumière en provenance de Sirius atteignent votre planète. Don des Aînés des étoiles, ces particules adamantines enrichissent votre ADN de programmes d'ascension avancés, éveillant vos douze brins pour élargir votre conscience jusqu'à retrouver la mémoire multidimensionnelle de votre Etre solaire. Toutefois, avant de révéler la splendeur de ses attributs divins, il vous faut soigner les blessures de ses extensions, ces fragments mémoriels traumatisés des ères des guerres galactiques. Il est nécessaire maintenant d'explorer les annales akashiques de la constellation d'Orion. Le langage solaire des Sceaux d'unité quantique et le passage de vos extensions à travers les différents Portails d'Ascension sont des outils précieux offerts par les Maîtres de la Fraternité Dorée d'Orion pour faciliter ce processus de guérison. Les Sceaux d'unité quantique, clés vibratoires pour la remise à la norme de l'ADN, sont des entités vibrantes et intelligentes portant la fréquence de la Trinité d'Amour. Chaque Sceau représente la signature énergétique de l'un des 13 Cristaux-Maîtres d'An d'Orion, détenteurs du savoir nécessaire pour rétablir l'équilibre rompu par les forces involutives. Bienvenue dans ce voyage inédit et captivant au coeur du Cercle des 13 Cristaux-Maîtres d'An, accompagnés de leurs sceaux vibratoires, essentiels à la restauration de votre pleine Conscience solaire.

Paru le 12/11/2025

210 pages

19,60 €

