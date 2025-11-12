Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Les Alcooliques

Jim Thompson, Isabelle Reinharez, Xavier Boissel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Clinique pour alcooliques en faillite, patients à la dérive, directeur désespéré : tous les ingrédients sont réunis pour une comédie noire à huis clos, aussi grinçante que bouleversante. Dans ce roman écrit à partir de sa propre expérience de l'alcoolisme, Jim Thompson signe un récit court, tendu et caustique, qui bascule entre satire sociale et drame humain. Un texte à l'ambiance unique - entre Vol au-dessus d'un nid de coucou et Shock Corridor - à redécouvrir dans la suite de l'opération Thompson chez Rivages/Noir. Un chef-d'oeuvre atypique et mordant, avec une nouvelle couverture signée Miles Hyman.

Par Jim Thompson, Isabelle Reinharez, Xavier Boissel
Chez Rivages

|

Auteur

Jim Thompson, Isabelle Reinharez, Xavier Boissel

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Alcooliques par Jim Thompson, Isabelle Reinharez, Xavier Boissel

Commenter ce livre

 

Les Alcooliques

Jim Thompson trad. Isabelle Reinharez

Paru le 12/11/2025

208 pages

Rivages

8,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743668464
9782743668464
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.