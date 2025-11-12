Les Alcooliques

Clinique pour alcooliques en faillite, patients à la dérive, directeur désespéré : tous les ingrédients sont réunis pour une comédie noire à huis clos, aussi grinçante que bouleversante. Dans ce roman écrit à partir de sa propre expérience de l'alcoolisme, Jim Thompson signe un récit court, tendu et caustique, qui bascule entre satire sociale et drame humain. Un texte à l'ambiance unique - entre Vol au-dessus d'un nid de coucou et Shock Corridor - à redécouvrir dans la suite de l'opération Thompson chez Rivages/Noir. Un chef-d'oeuvre atypique et mordant, avec une nouvelle couverture signée Miles Hyman.