#Roman jeunesse

William Shakespeare, au service secret de Sa Majesté - tome 2

Jeanne Macaigne, Louise Guillemot

ActuaLitté
Le rideau se lève sur de nouveaux dangers ! 1586. Tandis que l'Angleterre de la Reine Elisabeth s'enfonce dans les complots et les guerres de religion, William Shakespeare poursuit sa double vie : comédien au grand jour, espion dans l'ombre. Traqué par l'insaisissable Aspic, notre héros se retrouve emprisonné à Bridewell sous le nom de William Dogberry, aux côtés des pires criminels. Sauvé in extremis par Mary Sidney, comtesse de Pembroke et amour impossible de sa jeunesse, William découvre les coulisses du Theatre de Shoreditch où il fait la connaissance d'un personnage aussi fascinant que dangereux : Christopher Marlowe. Poète brillant et agent trouble, ce dernier partage avec lui un secret qui pourrait bien sceller leur destin : "L'un de nous deux mourra jeune et de mort violente..." Alors que retentit la hache du bourreau qui met fin aux jours de Mary Stuart, William se trouve confronté à des choix impossibles. Ecrire une pièce pour la reine ou protéger ses proches ? Faire confiance à Marlowe ou s'en méfier ? Embrasser pleinement son rôle d'agent ou rester fidèle à son art ? Entre les murs de la prison, sous les planches du théâtre et dans les ruelles sombres de Londres, Shakespeare continue sa quête périlleuse, tandis que son incroyable talent d'écrivain commence à s'éveiller sous la plume de celui qui deviendra le plus grand dramaturge de tous les temps. Le Programme Parnasse n'a jamais été aussi dangereux. La traque de l'Aspic n'a jamais été aussi mortelle. Il est temps pour Shakespeare d'entrer en scène !

Chez Les petits Platons

Auteur

Jeanne Macaigne, Louise Guillemot

Editeur

Les petits Platons

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

William Shakespeare, au service secret de Sa Majesté - tome 2

Paru le 07/11/2025

248 pages

19,00 €

9782361651237
