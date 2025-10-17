Reliure origata / Origata binding - Nouvelle Edition

Cet ouvrage bilingue (français-anglais) est consacré à une technique de reliure esthétique, légère et réversible. La relieure Julie Auzillon a mené ses recherches autour de l'élément central de sa structure, un bandeau de papier plié, qui sert de support à la couture des pages et à la fixation des plats. Ce principe a trouvé écho dans la pratique japonaise de l'origata, l'art d'emballer des objets à partir de papier plié. Adapté à tous les niveaux, le manuel permet d'aborder les étapes de réalisation de cette reliure. Elle inclut la présentation de différentes variantes permettant d'exploiter les possibilités esthétiques de cette technique.
Commenter ce livre