Reliure origata / Origata binding - Nouvelle Edition

Cet ouvrage bilingue (français-anglais) est consacré à une technique de reliure esthétique, légère et réversible. La relieure Julie Auzillon a mené ses recherches autour de l'élément central de sa structure, un bandeau de papier plié, qui sert de support à la couture des pages et à la fixation des plats. Ce principe a trouvé écho dans la pratique japonaise de l'origata, l'art d'emballer des objets à partir de papier plié. Adapté à tous les niveaux, le manuel permet d'aborder les étapes de réalisation de cette reliure. Elle inclut la présentation de différentes variantes permettant d'exploiter les possibilités esthétiques de cette technique.