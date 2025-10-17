Inscription
#Beaux livres

Reliure origata / Origata binding - Nouvelle Edition

Julie Auzillon

ActuaLitté
Cet ouvrage bilingue (français-anglais) est consacré à une technique de reliure esthétique, légère et réversible. La relieure Julie Auzillon a mené ses recherches autour de l'élément central de sa structure, un bandeau de papier plié, qui sert de support à la couture des pages et à la fixation des plats. Ce principe a trouvé écho dans la pratique japonaise de l'origata, l'art d'emballer des objets à partir de papier plié. Adapté à tous les niveaux, le manuel permet d'aborder les étapes de réalisation de cette reliure. Elle inclut la présentation de différentes variantes permettant d'exploiter les possibilités esthétiques de cette technique.

Par Julie Auzillon
Chez Esperluète Editions

|

Auteur

Julie Auzillon

Editeur

Esperluète Editions

Genre

Techniques artistiques

Reliure origata / Origata binding - Nouvelle Edition

Julie Auzillon

Paru le 07/11/2025

96 pages

Esperluète Editions

28,00 €

ActuaLitté
