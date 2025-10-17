Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Soixante-dix fantômes

Nathalie Quintane

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 9 juin 2024 était annoncée la dissolution de l'assemblée nationale. Pendant trois semaines, tout fait signe : pas besoin d'attendre 2027, c'est maintenant. C'est ce maintenant, ce présent des signes sensibles et de l'expérience fasciste ordinaire que s'acharne à repérer et à décrire Soixante-dix fantômes en une soixantaine de courts textes qui prennent appui sur des choses vues ou entendues : un ballon jaune, des lunettes noires... et quelquefois l'irruption d'un personnage bien connu - Bob Marley ou Valérie Pécresse ! Expérience ? Pressentiment ? Interprétation ? Nous sommes en tout cas dans une petite ville de province, l'un de ces "territoires" français situés dans le Sud-Est. A la campagne. Pourtant les échappées et les bifurcations restent possibles...

Par Nathalie Quintane
Chez La Fabrique Editions

|

Auteur

Nathalie Quintane

Editeur

La Fabrique Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soixante-dix fantômes par Nathalie Quintane

Commenter ce livre

 

Soixante-dix fantômes

Nathalie Quintane

Paru le 17/10/2025

130 pages

La Fabrique Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358723091
9782358723091
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.