Le 9 juin 2024 était annoncée la dissolution de l'assemblée nationale. Pendant trois semaines, tout fait signe : pas besoin d'attendre 2027, c'est maintenant. C'est ce maintenant, ce présent des signes sensibles et de l'expérience fasciste ordinaire que s'acharne à repérer et à décrire Soixante-dix fantômes en une soixantaine de courts textes qui prennent appui sur des choses vues ou entendues : un ballon jaune, des lunettes noires... et quelquefois l'irruption d'un personnage bien connu - Bob Marley ou Valérie Pécresse ! Expérience ? Pressentiment ? Interprétation ? Nous sommes en tout cas dans une petite ville de province, l'un de ces "territoires" français situés dans le Sud-Est. A la campagne. Pourtant les échappées et les bifurcations restent possibles...