#Essais

Les langages quantiques du vivant

Stéphane Drouet

Par une approche mêlant découvertes scientifiques avant-gardistes et savoirs anciens, Stéphane Drouet décrypte dans ce nouvel ouvrage quatre langages fondamentaux de la Matrice en proposant une catégorisation unique de ceux qui structurent notre réalité, avec une progression méthodique : Langage liquidien (local) : limité aux frontières du corps, au cerveau et à sa mémoire. Langage extra-liquidien (non local) : affranchi du regard du corps et de sa mémoire, non limité par le temps et l'espace. Langage du point zéro : réduit la distance entre l'observateur et l'observé, au-delà de la vitesse de la lumière. Langage du code Source : rendant vivant tous les langages de Conscience et leurs informations. L'auteur nous explique que ces différents langages ne s'opposent pas mais se complètent, formant une structure unifiée de la réalité. Cette vision réconciliatrice ouvre la porte à un monde où science et spiritualité collaborent pour expliquer le vivant. Chaque chapitre offre une immersion dans des concepts scientifiques novateurs comme le quatrième état de l'eau (H3O2), un état clé pour le vivant, et les interactions entre la lumière invisible, les photons et nos liquides corporels. L'auteur met également en avant l'importance des champs électromagnétiques et de la mémoire de l'eau, qui stockent nos expériences et connectent la conscience à une réalité universelle. Ces phénomènes influencent notre énergie, nos émotions et notre équilibre biologique. A mi-chemin entre science et spiritualité, par les métaphores utilisées et les exemples concrets tirés de la vie quotidienne, cet ouvrage parvient à rendre compréhensibles des concepts complexes. Une lecture essentielle pour tous les explorateurs de conscience et les passionnés de physique quantique appliquée à la vie !

Par Stéphane Drouet
Chez Editions Dangles

Auteur

Stéphane Drouet

Editeur

Editions Dangles

Genre

Esotérisme

Les langages quantiques du vivant

Stéphane Drouet

Paru le 12/11/2025

480 pages

Editions Dangles

24,00 €

9782703313366
