#Essais

Pollution plastique

Andrée Poulin, Jean Morin

Le plastique est partout. Partout. PARTOUT ! Dans l'air et dans la terre. Au sommet des montagnes et dans le fond des océans. Dans notre nourriture et notre sang. Le plastique a changé le monde. Sans lui, nous n'aurions pas d'Internet, pas de tuyaux, pas d'exploration de l'espace. Mais le plastique est aussi une menace pour la planète, car il est très polluant. Ce documentaire nous engage dans une réflexion sur notre dépendance au plastique et sur son impact environnemental. Utile autant pour les adultes que pour les jeunes, Pollution plastique offre également des pistes de solution pour réduire notre consommation plastique.

Par Andrée Poulin, Jean Morin
Chez Editions de l'Isatis

|

Auteur

Andrée Poulin, Jean Morin

Editeur

Editions de l'Isatis

Genre

Ecologie

Pollution plastique

Andrée Poulin, Jean Morin

Paru le 03/10/2025

56 pages

Editions de l'Isatis

20,00 €

