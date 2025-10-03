Inscription
#Polar

La corde blanche

Helen Faradji

ActuaLitté
Un corps affreusement mutilé est découvert dans un stationnement du Plateau-Mont-Royal Est. Omar Masraoui, acteur influent du monde interlope mais respecté dans le quartier, est aussitôt incarcéré. Pour les détectives Lisa Giovanni et Thomas Villeneuve, liés à lui par une amitié indéfectible, aucun doute n'est possible : Omar ne peut avoir tué. Qui alors ? Pourquoi leur ami a-t-il été désigné comme coupable ? Et si au cours de l'enquête parallèle qu'ils vont mener la réponse était encore plus sinistre qu'ils ne pouvaient l'imaginer ?

Par Helen Faradji
Chez Héliotrope

|

Auteur

Helen Faradji

Editeur

Héliotrope

Genre

Romans noirs

La corde blanche

Helen Faradji

Paru le 03/10/2025

271 pages

Héliotrope

18,00 €

ActuaLitté
9782898221873
