Des traumatismes violents subis dans des vies antérieures peuvent laisser, aujourd'hui, des blessures importantes inscrites dans votre cathédrale énergétique, pouvant générer des obstacles, tant sur le plan physique que psychique, ou encore vous donner le sentiment d'être inaccompli ou emprisonné dans votre incarnation présente. Laurence Aguillon explore, dans ce livre, la libération des noeuds karmiques avec l'aide des Guides de Lumière, en intervenant sur les plans subtil et aurique afin d'enlever les limitations ou les débris karmiques, d'annuler des voeux négatifs formulés par "des parties de vous-même dans une vie antérieure" dans le but de rééquilibrer et de nettoyer votre champ d'énergie vibratoire de toutes les mémoires anciennes afin de libérer l'âme de ce lourd fardeau pour qu'elle puisse s'élever. Etayé d'exemples soigneusement sélectionnés, ce livre vous apportera des clés de compréhension sur les enjeux du karma, parfois liés à d'autres âmes. Chaque âme est unique. Elle a sa propre histoire et ses propres expériences. Vous êtes Unique ! Guérir son âme par la libération karmique des vies antérieures vous permettra de vous guérir de vos blessures karmiques du passé afin de retrouver le fil des missions de votre âme et d'emprunter les bons chemins.