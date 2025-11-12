Délicieuses racines sauvages

A travers les époques et les cultures, les racines des plantes sauvages ont nourri les populations avant de sombrer dans l'oubli. Dans ce guide richement documenté et illustré, Gauthier Saillard partage, avec humour et émotion, sa passion pour ces trésors cachés et nous invite à redécouvrir les parties souterraines de 30 espèces de plantes sauvages communes d'Europe. En s'appuyant sur des témoignages historiques et son expérience sur le terrain, il dévoile non seulement l'art d'identifier sans risque les racines - sans oublier les possibles confusions mortelles -, mais aussi de nombreuses façons de les préparer. Poêlées, séchées, fermentées, confites ou même réduites en farine, elles révèlent des saveurs inattendues, tantôt sucrées, tantôt piquantes ou délicatement aromatiques. Bousculant les idées reçues, ce livre montre comment un acte aussi élémentaire que déraciner pour se nourrir peut, s'il est guidé par un code de cueillette responsable et des gestes simples, participer à la régénération de la nature. Bien plus qu'un guide pratique, c'est une invitation à réinventer notre lien au vivant et à renouer avec les racines... de notre humanité. 30 comestibles et 5 toxiques à connaître.