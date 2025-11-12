Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Délicieuses racines sauvages

Gauthier Saillard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A travers les époques et les cultures, les racines des plantes sauvages ont nourri les populations avant de sombrer dans l'oubli. Dans ce guide richement documenté et illustré, Gauthier Saillard partage, avec humour et émotion, sa passion pour ces trésors cachés et nous invite à redécouvrir les parties souterraines de 30 espèces de plantes sauvages communes d'Europe. En s'appuyant sur des témoignages historiques et son expérience sur le terrain, il dévoile non seulement l'art d'identifier sans risque les racines - sans oublier les possibles confusions mortelles -, mais aussi de nombreuses façons de les préparer. Poêlées, séchées, fermentées, confites ou même réduites en farine, elles révèlent des saveurs inattendues, tantôt sucrées, tantôt piquantes ou délicatement aromatiques. Bousculant les idées reçues, ce livre montre comment un acte aussi élémentaire que déraciner pour se nourrir peut, s'il est guidé par un code de cueillette responsable et des gestes simples, participer à la régénération de la nature. Bien plus qu'un guide pratique, c'est une invitation à réinventer notre lien au vivant et à renouer avec les racines... de notre humanité. 30 comestibles et 5 toxiques à connaître.

Par Gauthier Saillard
Chez Editions de Terran

|

Auteur

Gauthier Saillard

Editeur

Editions de Terran

Genre

Fleurs sauvages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Délicieuses racines sauvages par Gauthier Saillard

Commenter ce livre

 

Délicieuses racines sauvages

Gauthier Saillard

Paru le 12/11/2025

256 pages

Editions de Terran

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359812015
9782359812015
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.