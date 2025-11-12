Inscription
#Essais

Les belles histoires de l'Au-delà

David Fontaine

ActuaLitté
Et si l'Au-delà n'était pas une énigme, mais un prolongement lumineux de la vie ? Dans Les belles histoires de l'Au-delà, David Fontaine partage des récits bouleversants recueillis au fil de ses expériences médiumniques. Avec simplicité et sincérité, il nous invite à découvrir une série de témoignages authentiques, souvent touchants, parfois déconcertants, toujours porteurs d'espoir. Ni dogmatique, ni sensationnaliste, l'auteur assume une posture singulière : celle d'un médium qui garde les pieds sur terre tout en tendant la main vers l'invisible. Ses contacts avec les défunts, que ce soit en consultation privée ou en démonstration publique, ont souvent surpris, ému, voire transformé ceux qui en ont été les témoins. Ces histoires, à la frontière du rationnel et du spirituel, montrent que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Dans ces pages, on ne trouvera pas de grandes théories sur l'Au-delà, mais des expériences humaines, incarnées, pleines de sens. Autant de moments de grâce qui témoignent, chacun à leur manière, de la continuité de la conscience et de l'amour qui traverse les mondes. Un livre bienveillant, accessible et lumineux pour tous ceux qui cherchent à comprendre, à se rassurer... ou simplement à s'émerveiller.

Par David Fontaine
Chez JMG Editions

|

Auteur

David Fontaine

Editeur

JMG Editions

Genre

Au-delà

Les belles histoires de l'Au-delà

David Fontaine

Paru le 12/11/2025

174 pages

JMG Editions

16,50 €

ActuaLitté
9782357844445
© Notice établie par ORB
