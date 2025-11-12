Christ et Karma

Voilà probablement le livre le plus important du Père François Brune, celui dans lequel il éclaire le message christique d'un jour radieux et innovant. Face aux prophètes qui annoncent la fin du christianisme, François Brune réaffirme le rôle unique et incontournable du Christ présenté ici comme "vrai Dieu et vrai homme". Ce livre se démarque des philosophies païennes des siècles passés, il nous projette dans l'avenir à la rencontre des sciences en gestation corrélées par les plus folles intuitions mystiques. Rien n'est à attendre des rites, des prières égoïstes, des mérites, de l'enseignement des maîtres, qu'il s'appellent Bouddha, Mahomet et même Jésus, s'il n'y a pas de véritable conversion intérieure. Mais ce n'est pas non plus la dure loi du karma : chacun pour soi, mais seul. La science en gestation l'affirme : le monde est un hologramme, créant une osmose d'être à être, d'âme à âme, qui Fait que chacun agit dans la conscience des autres pour les aider à se sauver. Et, du centre de cet hologramme, rayonne, omniprésent, le Christ. Voilà ce qu'affirment les grands mystiques, voilà ce que laisse entrevoir le progrès scientifique dans ce qu'il a de plus constructif. Découvrons, dans ce livre captivant, qui est aussi l'annonce d'un défi universel, une aventure fantastique : la nôtre !